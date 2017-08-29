Мусульмане позвали Собянина на Курбан-байрам в Москве

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Мусульмане пригласили мэра Москвы Сергея Собянина лично принять участие в торжествах по случаю Курбан-байрама, сообщил журналистам первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Мы считаем, это важно, чтобы мэр нашей столицы мог обратиться и поздравить лично…. Мы хотим возродить добрую традицию, когда градоначальники столицы приходили в мечеть и поздравляли верующих", — сказал Аббясов.

Он считает, что это способствует "укреплению мира и согласия" в многонациональной и многоконфессиональной Москве. Сейчас, по его словам, обращения от имени президента, председателя правительства и мэра Москвы верующим зачитывает глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.