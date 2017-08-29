Православные отмечают Ореховый Спас

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Православные христиане вспоминают во вторник перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа, на Руси этот праздник имел несколько названий.

Согласно православному церковному преданию, нерукотворное изображение лица Иисуса Христа на куске полотна появилось благодаря болезни правителя Эдессы Авгаря V. Наслушавшись рассказов о чудесном израильском целителе, он написал ему письмо с просьбой о помощи. Но посланцам Авгаря никак не удавалось пробиться к Иисусу, окруженному толпой. И тогда он сам подозвал их, передал ответное письмо, в котором обещал прислать в Эдессу одного из своих учеников, а напоследок, умывшись, отер лицо куском полотна, на котором остался его отпечаток, и передал эту первую икону в дар Авгарю.

Существует другая версия происхождения святыни. Согласно ей, отпечаток лица Иисуса появился на полотенце, которым он отер кровавый пот после молитвы в Гефсимании пред своими крестными муками. А уже затем ткань передал царю Авгарю апостол Фаддей.

Перенесение образа из Эдессы в Константинополь состоялось в 944 году. После разграбления столицы Византийской империи крестоносцами в 1204 году судьба святыни доподлинно неизвестна. По одной из версий она хранится в церкви Санта-Матильда в Ватикане, по другой — в армянской церкви святого Варфоломея в Генуе.

"Икона дает нам возможность видеть невидимого Бога, возможность соприкасаться с невидимой Божественной реальностью. Если картины помогают нам увидеть прошлое, понять духовный мир художника и его эпохи, многому научиться и многое понять из прошлого, то икона помогает нам видеть вечное — и прошлое, и настоящее, и будущее, тот мир духовный, ту реальность, в которой пребывает Бог. Через икону мы своими человеческими очами всматриваемся в этот мир, и не просто взираем на него, но икона становится неким каналом, обеспечивающим связь человека с этим миром. Через эстетический образ открывается Божественная реальность и воздействует на человека так, что он становится способным видеть иное бытие", — отмечал в одной из своих проповедей по случаю праздника патриарх Кирилл.

На Руси праздник имеет несколько названий. В этот день было принято выпекать хлеб из зерен нового урожая, которые освящали в церкви. Отсюда название – "Хлебный Спас". Еще одно название – "Ореховый Спас", так как к этому времени поспевали орехи. Также праздник именуется "Спасом на полотне" или "Спасом на холстах". Менее распространенная версия – Малый Спас.

Этот праздник является третьим и последним в череде "Спасов" — после Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа). Ореховый Спас отмечается на следующий день после праздника Успения Богородицы, в некоторых православных храмах именно в этот день, 29 августа, совершается чин погребения Девы Марии.