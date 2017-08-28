В Подмосковье не будут переносить школьные линейки из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Подмосковье празднование 1 сентября пройдет в штатном режиме, перенос мероприятий из-за Курбан-байрама не планируется, сказали РИА Новости в пресс-службе областного министерства образования.

"Все планируется в штатном режиме", — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос, возможен ли перенос праздника из-за Курбан-байрама.

Ранее в понедельник врио начальника 4-го отдела управления по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Московской области Анна Анохина сообщила, что безопасность в Подмосковье 1 сентября будет обеспечена в штатном режиме, дополнительные меры по усилению вводиться не будут.

Ранее стало известно, что в школе №2107 в Мещанском районе Москвы, находящейся вблизи Соборной мечети, по инициативе родителей приняли решение перенести торжественную линейку по случаю Дня знаний на 4 сентября. Кроме того, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил о подобных решениях в школах различных регионов страны.