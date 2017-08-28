Папа Франциск совершит апостольскую поездку в Мьянму и Бангладеш

ВАТИКАН, 28 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск с 27 по 30 ноября совершит апостольскую поездку в Мьянму, а с 30 ноября по 2 декабря – в Бангладеш, сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Грег Берк.

В Мьянме понтифик намерен посетить столицу Нейпьидо и крупнейший город страны Янгон, а в Бангладеш планирует побывать в Дакке.

Берк отметил, что очередной зарубежный вояж папы Римского состоится по приглашению глав государств и католических епископов соответствующих стран. Программа папского визита будет обнародована позднее.

Как сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола, речь идет о первом в истории визите папы Римского в Мьянму. Кроме того, это будет первый случай за годы нынешнего понтификата, когда папа Франциск посетит страну, где ранее никогда не бывал никто из его предшественников на Апостольском престоле.

Что касается Бангладеш, то папа Римский Павел VI побывал там в 1970 году, то есть еще до обретения независимости этой страны от Пакистана. В 1986 году визит в Бангладеш нанес папа Римский Иоанн Павел II, который тогда провел там встречу с бирманскими католиками.