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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Бараны из Грузии и Сомали: как готовятся к Курбан-байраму в Дубае

10:2726.08.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама. Архивное фотоПразднование Курбан-Байрама. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДУБАЙ, 26 авг — РИА Новости, Юлия Троицкая. Скотные рынки в Объединенных Арабских Эмиратах ожидают наплыва посетителей в преддверии одного из самых главных праздников в исламе — Ид аль-Адха (праздника жертвоприношения), который в этом году начнется 1 сентября.

Для мусульман не имеют значения светские праздники, которые, по их мнению, лишены высшего смысла, поэтому в году у них только два по-настоящему торжественных дня — Ид аль-Фитр (праздник разговения после месяца поста Рамадана) и Ид аль-Адха (Курбан-байрам, праздник жертвоприношения после совершения хаджа к святым местам в Мекку и Медину).

Истоки праздника

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где сейчас находится Мекка, чтобы исполнить это повеление. В последний момент Аллах сделал так, что нож Ибрахима, прошедшего это испытание, не смог резать. Ритуальной жертвой стал баран.

Ид аль-Адха отмечают в арабском мире после самого трудного для мусульман испытания — хаджа в Мекку и Медину, где паломники по жаре в пустыне, имея минимум необходимого, исполняют священные обряды.

Больше всего жертвоприношений делают в день так называемого "стояния" паломников на горе Арафат в предместье Мекки, когда они стоят на горе и читают молитвы весь день — с восхода до заката солнца. В этот день те мусульмане, которые по каким-либо причинам не смогли совершить хадж в Мекку, едут на скотные рынки и выбирают жертвенных животных для ритуального заклания.

"Очень многие покупатели приходят к нам не в сам праздник, а именно в день стояния на горе Арафат, выбирают животных для жертвы. Праздник жертвоприношения не связан с бездумным резанием животных, его цель — принести животных в жертву ради людей. В современной интерпретации — сделать добро и накормить тех, для кого есть мясо в обычные дни — это роскошь", — рассказал РИА Новости директор единственного рынка скота в Дубае Закария аль-Мулла. Рынок появился почти 30 лет назад и считается старейшим в стране.

Во времена основателя ислама пророка Мухаммеда период после окончания жаркого иссушающего лета был самым голодным для жителей региона, поэтому устроить такой праздник, когда те, кто имел возможность, делились едой с нуждающимися, имело большой смысл.

"Домашнее" жертвоприношение не приветствуется

Теперь положено, чтобы покупатель жертвенного животного после его забоя взял себе только треть мяса, другую треть раздал соседям и друзьям, еще треть отдал нуждающимся. Однако когда продавцы скота спрашивают у покупателей, нужно ли им животное для себя или на благотворительность, становится ясно, что многие не берут себе и трети.

"При месте, где забивают и разделывают животных, существуют благотворительные организации, которые распределяют мясо между бедными людьми", — уточнил аль-Мулла.

Эмиратские власти не приветствуют распространенную в некоторых других мусульманских странах традицию забивать жертвенных животных прямо в жилых домах, квартирах или во дворах, на улицах перед домами.

"Муниципалитет Дубая и других городов в ОАЭ не разрешает забивать животных дома. Для этого есть специальные места вблизи рынков, оборудованные всем необходимым, где животные, прежде всего, проходят медицинскую проверку, а забойщики скота имеют нужные сертификаты и используют для забоя только инструменты, которые прошли санитарную обработку", — сказал аль-Мулла.

По его словам, на рынке не разрешается продавать больных животных, и ветеринары проверяют их еще до поступления, но случается, что болезнь животного не отражается на его внешнем виде, и о ней становится известно только после его умерщвления и разделки.

Бывает, баран кажется здоровым — его забивают, и оказывается, что внутренности поражены паразитами или болезнью, рассказал Аль-Мулла. "Тогда санитарная служба не разрешает есть это мясо, и руководство рынка или возвращает деньги покупателю или дает ему еще одно животное", — добавил директор рынка.

Однако на рынке можно встретить множество забойщиков, которые по желанию клиента готовы выехать и к нему на дом. У них имеются собственные инструменты для забоя, но если этих людей поймает администрация рынка, то все инструменты конфискуют, а их оштрафуют.

Согласно исламу, забой животного, особенно на праздник Ид аль-Адха, должен проходить по определенным правилам, чтобы принести ему как можно меньше страданий. Инструменты для забоя должны быть предельно остры, смерть животного должна быть легкой и внезапной. Нельзя умерщвлять животное в присутствии сородичей, нельзя, чтобы еще живой скот находился в том месте, где происходит забой, и имел возможность видеть или слышать это.

Бараны из Грузии и Сомали

Дубайский рынок скота — это вотчина пакистанцев, и забойщики скота тоже в основном пакистанцы, хотя их основной ассортимент — это бараны и козы, доставляемые из Индии, а также из Австралии.

"У нас на рынке продаются бараны, ягнята, козы, коровы. Верблюдов нет, так как их мясо не востребовано клиентами в Дубае — верблюдов для забоя продают в городе Аль-Айне вблизи границы с Оманом, так как там любят верблюжатину", — заметил аль-Мулла.

"Баранов в основном привозят из Индии и Австралии, поставки из этих стран хорошо налажены, так как там соблюдаются все необходимые санитарные требования к содержанию животных. Но есть и арабская порода баранов — их называют "наими" — их привозят из Иордании, они крупнее индийских. Небольшими партиями привозят баранов из Грузии, из Сомали. На рынке встречаются сомалийские коровы", — уточнил он.

При этом цена на животных зависит от их возраста и веса. Самые дорогие бараны — те, которым меньше года. Продавцы на рынке на вопрос о возрасте животного активно демонстрируют покупателям бараньи зубы, приподнимая барана и открывая ему рот. Если два передних резца на нижней челюсти еще небольшого размера, то возраст барана не превышает года. В праздник цена одного 20-килограммового барана не старше года может составить от 600 до 800 долларов. Козы продаются дороже. Как правило, на одну семью покупается одно жертвенное животное.

Директор рынка в Дубае полагает, что в этом году спрос на жертвенных животных в дни праздника в Эмиратах может превзойти предложение. "Ид аль-Адха в этом году приходится на жаркое летнее время, и скот отправляют из Индии не по морю, чтобы уберечь животных от гибели, а самолетами, что делает их перевозку дороже. Соответственно, поставки уменьшаются", — указал он.

Мобильные технологии

Эмират Дубай не был бы Дубаем, если бы его власти ни пытались привнести передовые технологии даже в такое древнее занятие, как покупка животного для ритуального заклания. Правительство Дубая внедрило программу под названием Smart Abattoir ("Умный забой"), когда нужное жертвенное животное можно выбрать через приложение в смартфоне, оплатить в электронном виде, после чего это животное в разделанном виде будет со скотобойни доставлено прямо домой.

Лежащие под навесами на 40-градусной жаре бараны всем своим видом выражают покорность судьбе. Их продавцы в промокшей насквозь от пота одежде под нестерпимо палящим эмиратским солнцем выглядят так же устало, как и скот. Проявление жалости к барашкам, чья судьба уже предопределена, торговцы дружно отвергают. "Не хочешь есть сам — не ешь, отдай другим, мясо не все могут себе позволить", — говорят они.

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Религия и мировоззрение
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