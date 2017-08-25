Суд в Индии признал духовного лидера виновным в изнасиловании

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 авг – РИА Новости. Суд индийского города Панчкула признал влиятельного духовного лидера Гармита Рама Рахима Сингха виновным по делу об изнасиловании последовательниц, передает агентство ANI.
В ожидании вердикта сотни тысяч последователей Рама Рахима начали выходить на улицы городов Харьяны. Власти усилили меры безопасности, к обеспечению порядка были привлечены десятки тысяч полицейских, армия также была приведена в готовность на случай беспорядков. Утром кортеж Рама Рахима из сотни машин отправился из Сирсы в Панчкулу, где во второй половине дня прошло заседание. Сам Рам Рахим обратился к последователям при помощи видеопослания, попросил их сохранять спокойствие.
На настоящий момент о беспорядках или столкновениях не сообщается.
Рам Рахим обвиняется в изнасиловании по двух эпизодам. Дело против духовного лидера было начато в 2002 году после того, как власти страны и СМИ получили анонимное письмо от последовательницы, которая обвинила его в изнасиловании и сообщила о других таких случаях. Следователи смогли найти двух последовательниц, которые лично выдвинули аналогичные обвинения. Помимо этого Рам Рахим обвиняется в принуждении к кастрации порядка 400 мужчин под предлогом, что это "сделает их ближе к богу".