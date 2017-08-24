В Приморье откроется мультимедийный парк "Россия – моя история"

ВЛАДИВОСТОК, 24 авг — РИА Новости. Филиал исторического парка "Россия – моя история" будет открыт в Приморье, сообщает пресс-служба администрации края.

Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы московского исторического парка должны появиться в 25 городах России в 2017 и 2018 году.

"Один из 25 филиалов исторического парка "Россия – моя история" будет открыт в Приморье. Ремонтные работы в здании планируется завершить к концу октября", — говорится в сообщении.

В музее установят сенсорные столы и экраны, кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры.

По словам директора Приморского культурно-исторического центра Евгении Кононовой, на эти цели в краевом бюджете предусмотрена субсидия в сумме 233,7 миллиона рублей. Еще 120 миллионов рублей на создание филиала парка в Приморье направит акционерное общество "Газпром".

В музее будет четыре отдельные выставки, посвященные разным историческим периодам: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе" и "Новое время".

"Контент экспозиций во всех регионах одинаковый", – отметила Кононова.