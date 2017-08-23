Татарстан направил в хадж врачей и развернул в Саудовской Аравии медпункты

КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Высококвалифицированные врачи отправились с паломниками из Татарстана в хадж в Саудовскую Аравию, в пути участников хаджа сопровождают 12 врачей, на месте будут работать два мобильных медицинских пункта, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

"В числе врачей, направленных в Саудовскую Аравию, в частности, руководитель терапевтического отделения Межрегионального клинико-диагностического центра, а также три доктора медицинских наук. Все они уже в третий раз участвуют в подобной командировке и имеют опыт оказания медицинской помощи в условиях хаджа. В поиске высококвалифицированных врачей-мусульман, умеющих совершать намаз, нам помогает министерство здравоохранения Татарстана", — говорится в сообщении со ссылкой на специалиста медицинского отдела "ДУМ РТ Хадж" (официальный хадж-оператор ДУМ) Рамиля Хисамова.

По информации Хисамова, два татарстанских мобильных медпункта для паломников располагаются в Мекке — в каждом по шесть врачей. Эти же медпункты будут перемещены в Мину вместе с паломниками. "У нас два кардиографа, привезли необходимые лекарства. Помощь оказывается бесплатно. Ни один регион России такой помощи не организовал, мы первые", — подчеркнул он.

Специалист ДУМ РТ отметил, что к врачам из Татарстана иногда обращаются и паломники из других регионов, им оказывается возможная помощь.

"Мусульманам, отправляющимся в хадж из Татарстана, квалифицированная помощь гарантирована по линии правительства республики, это контролирует Духовное управление мусульман Татарстана. После пересечения границы России мы отвечаем за паломников, пока не вернемся обратно в страну. Конечно, с каждым паломником врач не ездит, но, если это организованная поездка, врачи обязательно сопровождают. У каждого из них с собой запас медикаментов", — сказал Хисамов.

Всего из Татарстана в хадж, по данным Духовного управления мусульман республики, в этом году отправились 1,7 тысячи паломников.

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