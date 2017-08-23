Тайские спасатели привлекли китайских богов к борьбе с ДТП

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Десятки спасателей прошли по улице Пхукета ритуальным шествием, посвященным китайским богам, в надежде расколдовать "проклятый" участок дороги, сообщает местное издание The Phuket News.

"Процессия началась на перекрестке Хван Янь, а затем спустилась по крутому склону в Патонге, что где произошли десятки смертельных происшествий — в основном с автобусами и другими тяжелыми транспортными средствами, у которых отказывали тормоза. Процессия призвала Иеюня, китайского бога знаний, чтобы он помог принести мир на пресловутый холм", — говорится в сообщении.

Только за прошлый месяц, по данным издания, на этом участке произошли два ДТП с участием туристических автобусов. Погибли три человека, а десятки пострадали.

Кроме того, вдоль всего маршрута приглашенные спасателями медиумы установили "ловушки" для духов всех погибших когда-либо на этом участке. В итоге им удалось "собрать" 311 духов — 167 мужских, 124 женских и 20 детских.

"Мы ожидаем, что после этого число несчастных случаев, безусловно, уменьшится", — сказал один из спасателей.