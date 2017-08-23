Патриарх Кирилл 1 сентября освятит здание гимназии в Калининграде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Калининград. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Калининград. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Патриарх Кирилл посетит с однодневным визитом Калининградскую митрополию, где совершит службу и освятит здание новой православной гимназии, сообщил РИА Новости патриарший пресс-секретарь священник Александр Волков.

"Первого сентября патриарх совершит литургию в калининградском соборе (Христа Спасителя) и затем освятит новое здание православной гимназии, которое сейчас готовится к открытию", — сказал он.

Патриарх Кирилл является управляющим Калининградской митрополии. Такое решение было принято Священным синодом РПЦ по просьбе калининградцев.