Кардинал: в Ватикане удовлетворены тем, как выстраиваются отношения с РФ

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 23 авг — РИА Новости. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в отношениях России и РПЦ со Святым престолом происходит важный момент, в Ватикане удовлетворены их выстраиванием.

"Этот визит происходит в важный момент в том, что касается наших двусторонних отношений с государством и что касается отношений между Святым престолом и РПЦ. В том, что касается наших двусторонних отношений между Святым престолом и Российской Федерацией, мы очень рады и удовлетворены тем, как эти отношения выстраиваются", — сказал Паролин.

Он отметил, что накануне Россия и Ватикан подписали соглашение о безвизовом режиме в отношении дипломатов. "Вчера было подписание соглашения по безвизовому режиму между дипломатами", — сказал кардинал.

По его словам, "в отношениях между церквами видим новую динамику, которая появилась в эти последние годы, месяцы". "Я надеюсь, что все участвующие будут продолжать в том же самом направлении, чтобы наше взаимодействие было еще более широким и близким", — сказал госсекретарь Ватикана.