Половина школьников в Подмосковье изучают основы православия

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Половина учеников в школах Подмосковья изучают основы православия, сообщила министр образования региона Марина Захарова во время пресс-конференции.

"Большинство родителей выбирают непосредственно не светскую этику, а духовное православие, историю, которая существует сегодня… Отдельные есть муниципальные образования, где 90% и 100% это изучают, но если мы говорим в среднем по Московской области – это более 50%", — сказала министр.

Она отметила, что наибольшее число таких учеников наблюдается в Дмитровский районе, Серпухове, Павловском Посаде, Мытищах, Раменском и Шелковском районах.

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), введенный в 2012 году по всей России для учащихся четвертых классов, предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.