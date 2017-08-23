Догмат о непогрешимости папы Римского могут пересмотреть

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Обращение папы римского Франциска Amoris Laetitia вызвало критику со стороны известных католических богословов, которые призвали разработать процедуру контроля за действиями понтифика, сообщает Catholic Herald.

Теологам не понравилось, как папа римский рассматривает вопрос о допущении к причастию разведенных и вступивших в повторный брак. Они считают, что это "ослабит таинства" Церкви. Как стало известно газете, несколько десятков епископов предложили поправки к документу, однако папа Франциск их отверг. Послание папы Франциска Amoris Laetitia было опубликовано весной 2016 года.

Известный богослов Айден Николс предложил реформировать каноническое право, дабы выявлять ошибки понтификов в вероучении. С 1870 года в Римско-католической церкви действует догмат, по которому папа Римский обладает непогрешимостью при определении церковного учения.

"Церкви может потребоваться процедура для призыва папы к порядку", — заявил он.

По его мнению, наличие такого механизма — например, в виде суда — "отговорит папу римского от тяги к капризам или простой халатности в вопросах вероучения". Кроме того, такая мера ответит на "экуменические тревоги" со стороны православных и англикан, которые, как считает богослов, опасаются навязывания им папского вероучения.