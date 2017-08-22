Патриарх и кардинал Паролин не обсуждали возможную встречу с папой римским

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в Гаване. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в Гаване. Архивное фото

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на прошедших переговорах в Москве не затрагивали тему возможной будущей встречи между патриархом и папой римским, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Госсекретарь Ватикана с понедельника находится с официальным визитом в России. Встреча Паролина и предстоятеля РПЦ прошла во вторник в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

"Пока таких идей не звучало, ни с той, ни с другой стороны", — сказал митрополит Иларион по итогам встречи, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли возможность новой встречи патриарха Кирилла и папы Франциска, например, в итальянском городе Бари.

Первая в истории встреча предстоятеля РПЦ и папы римского состоялась в феврале 2016 года в Гаване.