Патриарх: РПЦ и Римско-католическая церковь вступили в новый этап отношений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи. 22 августа 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи. 22 августа 2017

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Русская православная церковь и Римско-католическая церковь вступили в новый этап развития отношений, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

"Действительно, начался новый этап в развитии наших отношений, наполненный очень важными событиями. В Гаване (на встрече патриарха Кирилла и папы Римского в феврале 2016 года – ред.) мы согласовали позиции по очень важным проблемам современности, и общность позиций дает нам выстраивать соответствующие планы и наполнять их реальным содержанием", — сказал патриарх.

Двенадцатого февраля 2016 году в Гаване состоялась историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которой было принято Совместное заявление. Встреча такого уровня стала первой за всю историю отношений между двумя церквами.

Обращаясь к кардиналу Паролину со словами приветствия, патриарх заметил, что это первый официальный визит Госсекретаря Ваиткана в Россию. По словам патриарха, это "свидетельствует о развитии отношений между РФ и Святым престолом".

"С еще большим удовлетворением я отмечаю развитие отношений между нашими Церквами. И, конечно, очень сильный толчок этим отношениям придала наша встреча со святейшим Франциском в Гаване", — сказал патриарх.

Из всех последовавших событий самым значимым, как отметил предстоятель РПЦ, является принесение мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию летом этого года.

"Это совершенно особое событие и в наших двусторонних отношениях, и вообще в новейшей истории нашей церкви. Никогда еще за такой сравнительно короткий промежуток времени, за два месяца, столько верующих не прикоснулось к святыне, как это было в случае с мощами святителя Николая. Очень многие скептики были просто потрясены тем, что произошло", — отметил патриарх.

Поклониться мощам пришли "люди разного социального положения — от президента до самых простых людей", добавил он.