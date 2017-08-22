Уникальную могилу Бронзового века случайно нашли на автостоянке в Сьоне

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Строители автостоянки в швейцарском Сьоне случайно нашли уникальные захоронения эпохи Бронзового века, сообщает местное издание SwissInfo.

Дорожные рабочие раскопали три могилы. В одной из них был погребен воин, в других — молодые женщины.

"Среди останков взрослого мужчины был обнаружен бронзовый меч с рукояткой из слоновой костью, а также множество других украшений — в том числе и бритва", — говорится в сообщении.

В могиле женщин нашли ритуальные бронзовые украшения: четыре ожерелья, браслеты из двух рук, кольцо для голеностопного сустава, пояс и штыри для одежды. Кроме того, в одной из гробниц лежало ожерелье из небольших золотых дисков.

Ученые датировали находки примерно между 850-400 годами до нашей эры. В это время происходил переход от бронзы к железу.