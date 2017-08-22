СМИ: судьба христиан Ирака решится в ближайшие шесть недель

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Американские общественные организации заявили об угрозе для христиан Ирака, "которые могут исчезнуть" в ближайшие недели, пишет издание USA Today.

Стив Роше, координатор группы, занимающейся возвращением христианских семей в свои дома в Ираке, заявил о необходимости немедленного оказания помощи семьям, чьи дома были разрушены "Исламским государством"*.

"В настоящее время города сталкиваются с критической необходимостью в течение следующих 60 дней — до конца сентября — получить достаточно работы и достаточную часть основной группы населения, чтобы та могла продемонстрировать жизнеспособность для восстановления всего", — цитирует издание Роше.

По данным вице-президента католического движения "Рыцари Колумба" Эндрю Вальтера, число иракских христиан сократилось с 1,5 миллиона до 200 тысяч человек. По его словам, местное население готово вернуться в свои дома "либо сейчас, либо больше вообще никогда". Чтобы помочь им, движение собрало более двух миллионов долларов.

"Если значительное число христиан не вернется в ближайшее время, это может привести к краху надежду на ренессанс для ниневейской равнины", — сказал он.

Согласно недавно опубликованным Католической ассоциацией помощи Ближнему Востоку (CNEWA) статистическим данным, за последние пятнадцать лет ближневосточные христианские общины — особенно в северных районах Ирака — сильно пострадали, многие христиане погибли. В Сирии христианское население сократилось вдвое; сотни тысяч верующих были вынуждены оставить свои земли.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.