Москвичей научат церковному пению и древнегреческому языку на курсах ПСТГУ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет с 1 сентября впервые открывает широкий набор для москвичей на певческие, регентские и языковые курсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Мы предлагаем нашим слушателям обучение по методикам, проверенным и отработанным на факультете церковного пения ПСТГУ, который выпускает регентов и певчих уже более 20 лет. Система обучения у нас выстроена таким образом, что все поступающие к нам попадают в адекватные их уровню музыкально-теоретической подготовки, небольшие по наполняемости группы, что обеспечивает качественный образовательный рост учащихся внутри группы и внимание преподавателя к каждому слушателю", — рассказала руководитель программ певческих и регентских курсов, преподаватель факультета церковного пения ПСТГУ Ирина Кренева.

Программа певческих курсов рассчитана на людей, желающих получить начальные навыки церковного пения, обучение длится два года. Регентские курсы предназначены для будущих руководителей церковных хоров, уставщиков.

Кроме того, в ПСТГУ открыт набор и на языковые курсы. На выбор слушателей представлены сербский, английский, французский, новогреческий и древнегреческий языки.

"Древнегреческий — древний язык колыбели науки и философии. В античности греческий был языком межнационального общения. На нем велись переговоры, заключались торговые сделки, писались научные работы. Этот язык очень красив и не похож ни на один из других языков мира", — сказала заведующая отделением довузовской подготовки ПСТГУ Екатерина Егорова.

По ее словам, курс древнегреческого языка предназначен для всех, кто интересуется христианской и античной культурой и литературой, кто хочет читать Священное Писание и отцов Церкви в подлиннике, и кто просто хочет расширить свой кругозор.