Верховный суд Индии отменил практику "мгновенного развода" мусульман

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Верховный суд Индии постановил отменить практику "мгновенного развода" мусульман, назвав ее противоречащей конституции, сообщает газета Hindustan Times.
"Талак-и-Биддат (мгновенный развод) является явным произволом, который позволяет мусульманину разорвать брак по собственной прихоти", — цитирует газета слова одного из судей. Решение об отмене спорной практики было принято голосами трех из пяти судей.
Конституция Индии в настоящее время дает религиозным общинам страны широкие права в регулировании личных гражданских отношений своих членов. Однако в начале июня прошлого года Движение мусульманок Индии (BMMA) потребовало запретить практику "тройного талака", сообщив, что собрало более 50 тысяч подписей в поддержку такого решения. Правила развода у мусульман позволяют мужчине расстаться с женой произнесением слова "талак", при этом некоторые богословы допускают возможность трижды произнести слово "талак", чтобы прекратить брак мгновенно.
Практика "тройного талака" широко распространена в Саудовской Аравии. Во многих мусульманских странах она запрещена, поскольку допустимость "мгновенного развода" ставится под сомнением богословами, но мусульмане в Индии ею активно пользуются. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться становится еще проще — достаточно отправить супруге сообщение посредством SMS или любого другого мобильного сервиса.