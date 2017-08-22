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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Верховный суд Индии отменил практику "мгновенного развода" мусульман

11:2322.08.2017
(обновлено: 11:50 22.08.2017)
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© РИА Новости / В. КиселевПерейти в фотобанкМусульманкиМусульманки
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Верховный суд Индии постановил отменить практику "мгновенного развода" мусульман, назвав ее противоречащей конституции, сообщает газета Hindustan Times.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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По информации издания, Верховный суд Индии во вторник отменил спорную практику исламского "тройного талака", которая давала мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" ("развод" на арабском языке). Согласно постановлению суда, "мгновенный развод" противоречит главным принципам ислама и статье 14 Конституции страны, гарантирующей равноправие.

"Талак-и-Биддат (мгновенный развод) является явным произволом, который позволяет мусульманину разорвать брак по собственной прихоти", — цитирует газета слова одного из судей. Решение об отмене спорной практики было принято голосами трех из пяти судей.

Конституция Индии в настоящее время дает религиозным общинам страны широкие права в регулировании личных гражданских отношений своих членов. Однако в начале июня прошлого года Движение мусульманок Индии (BMMA) потребовало запретить практику "тройного талака", сообщив, что собрало более 50 тысяч подписей в поддержку такого решения. Правила развода у мусульман позволяют мужчине расстаться с женой произнесением слова "талак", при этом некоторые богословы допускают возможность трижды произнести слово "талак", чтобы прекратить брак мгновенно.

Практика "тройного талака" широко распространена в Саудовской Аравии. Во многих мусульманских странах она запрещена, поскольку допустимость "мгновенного развода" ставится под сомнением богословами, но мусульмане в Индии ею активно пользуются. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться становится еще проще — достаточно отправить супруге сообщение посредством SMS или любого другого мобильного сервиса.

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