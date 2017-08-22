США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"На кого в суд подать?": о мнимых угрозах журналистам со стороны РПЦ

08:0022.08.2017
(обновлено: 08:13 22.08.2017)
02951
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТроице-Сергиева лавраТроице-Сергиева лавра
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Антон Скрипунов

"Патриархия совсем зарвалась!" — мантра, произносимая "прогрессивной частью" пользователей соцсетей всякий раз, как РПЦ оказывается в центре скандала. Передача Исаакия, "Исповедь послушницы", театральные постановки, "Матильда" — все годится как топливо, чтобы снова разгорелись яростные словесные баталии. На этот раз шквал критики вызвала публикация с анонимным монологом студентки регентской школы при Московской духовной академии (МДА) о суровых нравах в этом учебном заведении.

Но предметом для сетевых стычек и виртуального неодобрения стали не "жесткие правила дресс-кода", "казарменная дисциплина" или запрет на "идеологически неправильное или развратное" чтиво для семинаристок — в центре скандала оказалось не содержание публикации, а история ее появления.

"Выдала великую тайну"

Лишь в одном спорщики единодушны: сама рассказанная история, скорее всего, не обратила бы на себя внимания, если бы не звонок из академии. Автору материала — Елизавете Климентьевой, студентке второго курса — якобы угрожали чуть ли не судом за то, что она не согласовала текст с пресс-службой учебного заведения.

Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Митрополит Иларион заявил о частом искажении слов иерархов РПЦ в СМИ
Как утверждает Климентьева, с ней разговаривал человек, который представился пресс-секретарем Московской духовной академии Олегом Анатольевичем Сухановым. "Тогда мы будем разбираться с вами юридически. Вы же не хотите этого? Как показывает опыт предыдущих лет, это закончится не в вашу пользу. Я предлагаю вам решение: удаление вашей публикации", — сказал позвонивший.

Затем удалить материал ее просила уже сама студентка, разговор с которой она записала. Наконец, по словам Климентьевой, ей снова позвонил пресс-секретарь МДА.

"Елизавета, вы знаете, что на вынос любого материала из лавры (МДА находится на территории Троице-Сергиевой лавры. — Прим. ред.) нужно согласие? Я должен был прочесть ваш материал перед тем, как вы выйдете из лавры, и уже потом дать вам свое письменное согласие" — именно эта приведенная автором материала фраза, якобы произнесенная пресс-секретарем, взбесила фейсбучников.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Камни преткновения. Церковь вне политики?
"Что-то я не встречала подобных правил. Обвинения в мой адрес мне были не очень понятны. Как это можно сформулировать для иска? Что может быть написано в заявлении? Нарушила этические нормы журналиста? Выдала великую тайну воспитания в стенах Божьих?— иронизирует автор.

А между тем одно из азбучных правил, которое знает любой студент любого в мире журфака, гласит: в публикации, касающейся какого-то конфликта, необходимо представить (или хотя бы попытаться это сделать) позиции всех участвующих в нем сторон. В противном случае материал становится необъективным, а это уж точно противоречит журналистской этике.

"Был обман"

Дети играют в мобильные телефоны перед началом богослужения
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Патриарх: РПЦ пока не может противостоять кампании против нее в соцсетях
В скандале вокруг публикации вторая сторона, пресс-служба МДА, в основном представлена оценочными суждениями: мол, не было бы звонков — не было бы и проблемы.

РИА Новости связалось с пресс-секретарем МДА Олегом Сухановым. Из его слов следует, что все не так однозначно.

— Ко мне журналистка обратилась с вопросом: "Как взять интервью у учащейся регентской школы?" На этот счет у нас есть традиционное решение, которое мы доводим до любых корреспондентов: в свободной форме пишется прошение на имя ректора, где указывается — какое СМИ, у кого и каким образом. Эта просьба действительно визируется — владыка рассматривает или меня просит прокомментировать. Второе условие: после того как интервью будет набрано или распечатано, его надо показать для ознакомления. Именно эта информация и была доведена до журналистки.

— Когда? До или после публикации?

— Это было задолго до (публикации. — Прим. ред.). Потом ко мне приходит расстроенная девочка, которая давала интервью, и сообщает, что оно выложено на сайте. Я удивляюсь и говорю, что такого не может быть, потому что прошение не подписано. Она сказала, что беседовала с корреспондентом под запись, но была уверена, что та получила разрешение и что корреспондент по готовности материала предоставит его для ознакомления. То есть будут выполнены те условия, которые оговаривались при первоначальной нашей беседе.

Единственное, этот вопрос корреспондент задавала через своего знакомого, учащегося нашей семинарии. Он до нее эти сведения довел. Я позвонил этой девочке-корреспондентке, уточнил, была ли до нее доведена эта информация о необходимости написания прошения и предоставления текста для ознакомления. Она подтвердила, что да, была доведена. Я спросил, пыталась ли она выполнить эти условия, она ответила, что в силу каких-то обстоятельств она не смогла их выполнить. Я задал вопрос, какого рода были обстоятельства: болезнь, физическая невозможность? Она не смогла внятно ответить.

Здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и колокольня Андреевского ставропигиального мужского монастыря
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Конфликт между миром и Церковью: дело тут не в "пропаганде"
По словам Суханова, о каких-либо юридических мерах в отношении автора текста даже речи не было.

"А на что я могу подать в суд? Что 20-летняя девочка обманула? Другое дело, что я полностью признаю: я сказал, что такого рода поведение является угрозой для ее карьеры. Я и сейчас это признаю, потому что ложь для любого человека является угрозой, а для человека, который выполняет какие-либо общественные функции — журналистские, педагогические, управленческие, — это недопустимо вдвойне", — полагает он.

Пресс-секретарь добавил, что эту мысль он высказал самой Клементьевой. В то же время он глубоко сожалеет, что такое произошло, и "по-человечески желает ей исправиться".

На просьбу РИА Новости прокомментировать слова пресс-секретаря МДА Климентьева ответила: "Если возникли какие-либо вопросы по материалу — пишите редактору".

А представитель издания, опубликовавшего материал, заверила, что "если редакция захочет дать комментарий, то она с вами обязательно свяжется". На момент публикации текста этого не произошло.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена