Минкультуры выделило в 2017 г почти 1,5 млрд руб на реставрацию на Соловках

СОЛОВКИ (Архангельская область), 21 авг — РИА Новости. Министерство культуры РФ выделило почти 1,5 миллиарда рублей на ремонтно-реставрационные работы всех объектов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря, сообщил в воскресенье глава ведомства Владимир Мединский.

Мединский вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом провел на Соловках заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.

"Сейчас в соответствии с приказом, который я подписал 10 июля этого года, объем финансирования, предусмотренного на ремонтно-реставрационные работы всех объектов — 18 по плану — Соловецкого монастыря, составляет 1 миллиард 360 миллионов (рублей — ред.) — на ремонт, реставрацию, почти 30 миллионов на документацию и 40 миллионов на археологические работы", — сказал Мединский.

При этом он признал, что есть и проблемы: приходится "спасать" выделяемые средства "от неосвоения": "чтобы они не пропали и были потрачены на эти же объекты, но уже в следующем году, хотя бы частично".

"Проблема реставрации — это всегда проблема и заказчика, проблема и подрядчиков… Мы начиная с прошлого года перестали авансировать подрядчикам работы и оплачиваем только по факту", — сказал он.

Как сообщил Мединский, в результате пришлось сменить подрядчика, от которого сейчас добиваются "хотя бы передачи незавершенных объектов", а также сменить заказчика, который "тоже не устраивал" — так, что в результате было уволено все руководство компании.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс был внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.