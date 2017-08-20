Путин прокомментировал идею восстановления двух монастырей Кремля

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что идея восстановления Чудова и Вознесенского монастырей на месте 14-го корпуса Кремля привлекает, но эксперты против новоделов, этот вопрос требует обсуждения.

Молодой архитектор, разработавший проект по реконструкции Кремля — восстановлении Чудова и Вознесенского монастырей на месте снесенного 14-го корпуса, попросил Путина о поддержке.

Услышав о реконструкции Кремля, Путин поинтересовался, можно ли ему будет работать. "Выселяют, что ли? Можно будет оставаться на работаем месте?" — с улыбкой спросил Путин.

"Мне идея очень нравится. Сдерживает только одно — мнение ваших старших коллег по цеху, специалистов в области истории, архитектуры, археологии. Многие говорят — не надо трогать, в Кремле не нужно новоделов. Какой бы хороший ни был, он всегда на фоне древних церквей будет смотреться как новодел", — сказал Путин.

Президент отметил, что это предмет для дискуссии, обсуждения. "Он не может быть принят единолично, это должно быть устойчивое общественное, выраженное обществом, желание — или создавать то, что было, или законсервировать то, что есть. На основе широкого обсуждения может быть принято решение", — пояснил глава государства.

"Сама по себе идея привлекает, хотелось бы возродить то, что было утрачено", — добавил он.

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