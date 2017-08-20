Госсекретарь Ватикана рассчитывает на еще более интенсивный диалог с РПЦ

ВАТИКАН, 20 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. После исторической встречи папы Римского Франциска и патриарха Кирилла в 2016 году в Гаване отношения между двумя церквами переживают позитивный период, который призван стать началом нового пути в рамках еще более интенсивного межцерковного диалога, заявил в интервью РИА Новости госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, визит которого в Россию начинается в понедельник.

Согласно программе визита, обнародованной Святым престолом, госсекретарь проведет в Москве встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

"Нет сомнений в том, что отношения между Католической церковью и Русской православной церковью переживают позитивный период, который недвусмысленным образом был выражен встречей в Гаване. Но этот знаменательный результат в свою очередь является началом нового пути — пути еще более искреннего и интенсивного диалога, нацеленного на то, чтобы все лучше понимать друг друга, преодолевая непонимание и различия, которые могут существовать", — заявил собеседник РИА Новости перед отъездом в Москву.

"Лучше было бы даже сказать иначе: это начало нового пути, целью которого является преодоление существующих трудностей с тем, чтобы сосредоточить всю энергию на продвижении общего блага", — отметил госсекретарь Ватикана.

Историческая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. По ее итогам было принято Совместное заявление. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

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