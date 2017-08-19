В Узбекистане задержали паломника в Мекку при попытке провезти опий

ТАШКЕНТ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники таможни аэропорта Самарканда задержали гражданина Узбекистана, отправлявшегося на паломничество в Мекку, за попытку нелегально вывезти около 6 тысяч долларов и 72 грамма опия, сообщает в субботу пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

В настоящее время вывоз наличной иностранной валюты за пределы Узбекистана разрешается резидентам в пределах суммы, эквивалентной 2 тысячам долларов, более 2 тысяч долларов и до 5 тысяч долларов — с разрешения ЦБ Узбекистана или уполномоченных банков, сверх суммы, эквивалентной 5 тысячам долларов, — только с разрешения ЦБ страны.

"При проверке сотрудниками таможенного комитета самаркандского аэропорта, у гражданина Узбекистана Шамши Ахророва было обнаружено 72 грамма опия и 5722 доллара США, а также валюта других государств", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. В соответствии с Уголовным кодексом республики, нелегальный наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.