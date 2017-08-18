Первые паломники из Чечни отправятся на хадж в Мекку в ночь на субботу

ГРОЗНЫЙ, 18 авг – РИА Новости. Первая группа паломников из Чечни — 150 человек — отправится в ночь с пятницы на субботу в Саудовскую Аравию на хадж, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) республики.

"В Джидду (второй по величине город Саудовской Аравии) в два часа ночи отправится первый самолет с паломниками, их 150 человек. Как и в последние годы, учитывая напряженную обстановку на Ближнем Востоке, наши жители отправятся в хадж исключительно воздушным путем", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для комфорта и полноценного выполнения обязательств хаджа муфтият направит с каждой группой паломников по одному врачу и представителю духовенства.

"В 2017 году из Чечни паломничество в Мекку совершат 2600 человек, такую квоту выделили республике власти Саудовской Аравии, 250 паломников из общего числа совершат хадж за счет средств благотворительного фонда имени Ахмата Кадырова — это инвалиды и малоимущие граждане", — сказал представитель ДУМ Чечни.

Всего в Саудовскую Аравию из Чечни будет совершено 10 рейсов, последняя группа паломников вылетит к священным для мусульман местам 24 августа.

Хадж является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2017 году время хаджа приходится на конец августа.