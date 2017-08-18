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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

УПЦ назвала ангажированным запрет священникам быть капелланами в Нацгвардии

19:3618.08.2017
(обновлено: 20:07 18.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПроводы бойцов батальона нацгвардии Шахтерск в Киеве в зону силовой операцииПроводы бойцов батальона нацгвардии Шахтерск в Киеве в зону силовой операции
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Скандал с недопуском капелланов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата для служения в Нацгвардии Украины произошел из-за "ангажированности" и "юридической неосведомленности" руководства МВД страны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ МП.

Проводы бойцов батальона нацгвардии Шахтерск в Киеве в зону силовой операции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Священникам УПЦ МП запрещено быть капелланами в Нацгвардии Украины
Заместитель командующего Нацгвардии Ярослав Сподар заявил в четверг, что священникам УПЦ Московского патриархата, в соответствии с указом министра внутренних дел Арсена Авакова, запрещено работать капелланами в подразделениях Нацгвардии. В приказе Авакова, сказал Сподар, говорится о том, что "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора". По его словам, в Нацгвардии по трудовым договорам работают 38 капелланов, это священники УПЦ Киевского патриархата, Украинской греко-католической Церкви, Украинской автокефальной православной церкви.

"Из-за путаницы и ангажированности руководства Нацгвардии украинские военные не имеют возможности получать полноценное пастырское окормление от капелланов УПЦ… Заместитель командующего Нацгвардии в очередной раз обозначил дискриминационную позицию командования относительно священнослужителей канонической церкви", — говорится в сообщении.

В УПЦ считают, что в приказе Авакова, на который опирается Сподар, речь не идет о запрете капелланского служения для клириков УПЦ МП. "Командир (Сподар — ред.) по своему усмотрению определяет, где центр той или иной религиозной организации. Таким образом, получается, что командование Нацгвардии упорно не желает признавать положения Устава Украинской православной церкви, согласно которому ее административным центром является Киевская митрополия", — отметили в УПЦ.

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© РИА Новости / Михаил Палинчак
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В то же время, указывается в пресс-релизе, Сподар "считает необходимым предоставление прав и свободы на вероисповедание тем, кто совершает языческие ритуалы на украинских военных базах".

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. Также в стране действует Украинская грекокатолическая Церковь.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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