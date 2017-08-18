Археологи нашли самый древний античный храм на территории Палестины

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Иорданские археологи в ходе раскопок в Умм-Кайсе нашли "первый в своем роде" эллинистический храм на территории области Палестина, сообщает The Jordan Times.

"Храм датируется эллинистической эпохой, примерно 300-е годы до нашей эры. Его здание затем использовали римляне, византийцы и мусульмане", — рассказывает Атеф Шейяб, глава археологического департамента иорданского университета Ярмук.

Археологи обнаружили ряд ионический колонн, которые в основном встречаются на территории Турции. Ученые взяли образцы керамики, чтобы определить точный возраст строения.

Кроме того, исследователи наткнулись на целую сеть тоннелей и колодцев, построенных римлянами. Тоннели, по словам Шейяба, вели к огромной ванне в центре древнего античного города, который назывался Гадара.