В ФЕОР назвали главную цель теракта в Барселоне

Жители Москвы принесли цветы к зданию посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

Жители Москвы принесли цветы к зданию посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Террористы, совершившие нападения в Каталонии, хотели возбудить ненависть к мусульманам, поэтому на их провокацию не стоит поддаваться, заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

"Организаторы этих трусливых преступлений, прикрывающиеся псевдомусульманскими лозунгами, стремятся посеять ужас среди людей, намерено нанося удары так, чтобы никто не чувствовал себя защищенным. Впрочем, у этих терактов есть одно общее место — их часто стараются приурочить к местам, которые антисемиты (а антисемитизм — составная часть террористической идеологии) связывают, обоснованно или нет, с евреями", — приводит слова раввина Бороды пресс-служба ФЕОР.

Еще одна цель террористов, по мнению главы ФЕОР — разжигание ненависти к мусульманам, "чтобы в дальнейшем вербовать себе новых сторонников из числа тех, кто станет жертвой этой ненависти".

"Поэтому я призываю гражданское общество не поддаваться на уловки террористов и не отвечать на ненависть ненавистью, а руководителей ведущих мировых держав — объединиться в борьбе с терроризмом, отложив в сторону имеющиеся разногласия. Ведь, как показывает мировой опыт, справится с терроризмом можно только объединив усилия и не оставив террористам ни единой лазейки" — отметил Борода.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.