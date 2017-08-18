Представители духовенства: госдеп США не знает о религиозной жизни в РФ

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Межрелигиозный диалог и взаимодействие традиционных конфессиональных общин России с властями находится на высоком уровне, а в случае "проблем с законом" у тех или иных религиозных организаций государство "естественным образом реагирует". Такое мнение высказали РИА Новости представители православной и мусульманской общин страны, комментируя обнародованный на этой неделе ежегодный доклад госдепартамента США о религиозных свободах в мире.
Один год похож на другой
По его словам, также сложился "хороший уровень взаимодействия традиционных религиозных общин с российским государством, равно как и российского государства с традиционными религиозными общинами".
"Каждый такой случай должен рассматриваться отдельно, и всякая религиозная община обязана соблюдать законодательство страны, в которой она осуществляет свою религиозную деятельность. Если есть какие-то проблемы с законом, то естественным образом государство реагирует на подобного рода нарушения", — отметил Звонарев.
"Какая-либо централизованная политика, направленная на сознательное преследование религиозных сообществ или групп, в нашей стране отсутствует", — добавил он.
Для блага религии
В свою очередь первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, представитель Совета муфтиев России Дамир Гизатуллин, комментируя доклад госдепартамента, заявил, что с позиции мусульманской общины, "религиозные свободы в Российской Федерации никак не ограничиваются", а все вопросы взаимодействия верующих с государством законодательно урегулированы.
"Мы принимаем участие в принятии законов и на основе их сегодня работаем, начиная от принятого еще в 1997 году федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", — сказал Гизатуллин.
"За последние 20 лет в Российской Федерации открыто очень большое число мусульманских религиозных учебных заведений — это, например, и Московский исламский институт, и Казанский исламский университет, и, совсем недавно, Болгарская исламская академия в Татарстане. Ведется строительство мечетей в больших городах, в областных центрах – это все видят, и мы радуемся этому, и это же делается для блага народа, для блага религии. Сегодня это, может быть, только американцам еще не известно", — отметил замглавы ДУМ РФ.
"Работая очень много лет (в религиозной организации — ред.), никаких притеснений религиозных организаций со стороны государства я не видел", — заключил он.