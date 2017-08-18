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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Представители духовенства: госдеп США не знает о религиозной жизни в РФ

11:3018.08.2017
(обновлено: 11:58 18.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПутин и главы традиционных религиозных конфессий. Архивное фотоПутин и главы традиционных религиозных конфессий. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Межрелигиозный диалог и взаимодействие традиционных конфессиональных общин России с властями находится на высоком уровне, а в случае "проблем с законом" у тех или иных религиозных организаций государство "естественным образом реагирует". Такое мнение высказали РИА Новости представители православной и мусульманской общин страны, комментируя обнародованный на этой неделе ежегодный доклад госдепартамента США о религиозных свободах в мире.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
В госдепе США считают, что в России притесняют религиозные меньшинства
В докладе по итогам мониторинга за 2016 год делается вывод о том, что в России притесняют религиозные меньшинства. Авторы, в частности, утверждают, что в РФ "правительственные структуры продолжали задерживать и штрафовать представителей религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме". Также отмечается, что ряд иностранных граждан в прошедшем году подверглись "штрафам и депортации за религиозную деятельность", а несколько человек были задержаны и оштрафованы властями за "общественные призывы к нападению на верующих".

Один год похож на другой

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Тиллерсон заявил, что 80% людей испытывают ограничения религиозной свободы
"Ежегодный доклад госдепартамента США очень похож в своих изданиях — один год у них похож на другой, как и критика религиозного законодательства в России. Мы отмечаем, что в нашей стране существует хороший уровень межрелигиозного сотрудничества, он имеет вполне практические черты и направлен на то, чтобы в стране сохранялись гражданский мир и согласие, – это несомненный плюс", — заявил РИА Новости секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.

По его словам, также сложился "хороший уровень взаимодействия традиционных религиозных общин с российским государством, равно как и российского государства с традиционными религиозными общинами".

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Представитель ОВЦС признал, что существуют "некоторые претензии в адрес государства в области деятельности "миноритарных" религиозных групп", однако, добавил он, это не проблема межрелигиозного диалога или в целом церковно-государственного сотрудничества, а "проблема деятельности конкретных миноритарных религиозных групп и их взаимоотношений с законом".

"Каждый такой случай должен рассматриваться отдельно, и всякая религиозная община обязана соблюдать законодательство страны, в которой она осуществляет свою религиозную деятельность. Если есть какие-то проблемы с законом, то естественным образом государство реагирует на подобного рода нарушения", — отметил Звонарев.

"Какая-либо централизованная политика, направленная на сознательное преследование религиозных сообществ или групп, в нашей стране отсутствует", — добавил он.

Для блага религии

В свою очередь первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, представитель Совета муфтиев России Дамир Гизатуллин, комментируя доклад госдепартамента, заявил, что с позиции мусульманской общины, "религиозные свободы в Российской Федерации никак не ограничиваются", а все вопросы взаимодействия верующих с государством законодательно урегулированы.

"Мы принимаем участие в принятии законов и на основе их сегодня работаем, начиная от принятого еще в 1997 году федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", — сказал Гизатуллин.

Болгарская исламская академия при Соборной Ак-мечети. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По его словам, в современной России мусульманские священнослужители, работники мечетей и культовых зданий пользуются теми же правами и льготами, что и все граждане страны, в отличие от советского времени.

"За последние 20 лет в Российской Федерации открыто очень большое число мусульманских религиозных учебных заведений — это, например, и Московский исламский институт, и Казанский исламский университет, и, совсем недавно, Болгарская исламская академия в Татарстане. Ведется строительство мечетей в больших городах, в областных центрах – это все видят, и мы радуемся этому, и это же делается для блага народа, для блага религии. Сегодня это, может быть, только американцам еще не известно", — отметил замглавы ДУМ РФ.

"Работая очень много лет (в религиозной организации — ред.), никаких притеснений религиозных организаций со стороны государства я не видел", — заключил он.

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