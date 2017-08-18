Во Владивостоке прошли оперативные мероприятия в мечети

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Оперативные мероприятия прошли в здании мечети во Владивостоке, эту информацию РИА Новости подтвердили в региональном управлении Росгвардии.

"Наши бойцы оказывали силовое сопровождение оперативно-силовым мероприятиям", — сказал собеседник, не уточнив, какое именно ведомство проводило операцию.

Другие правоохранительные органы официально не комментируют силовые мероприятия в мечети.

Как сообщает ряд местных СМИ, визит силовиков прошел во время пятничного намаза, в ходе которого пришедшие молились за убитого ранее 4-летнего мальчика.

Комментарием местного управления мусульман РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал 14 августа после того, как вышел из подъезда дома на улице Снеговой во Владивостоке. В четверг полиция и волонтеры сообщили о том, что тело ребенка найдено в его доме. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний сосед семьи погибшего. По данным источника в правоохранительных органах, задержанный — гражданин КНР.