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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Священник: украинские униаты готовы к диалогу с Московским Патриархатом

16:0517.08.2017
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУчастники крестного хода, организованного Львовской архиепархией украинской греко-католической церкви во ЛьвовеУчастники крестного хода, организованного Львовской архиепархией украинской греко-католической церкви во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) готовы к диалогу с Московским Патриархатом, несмотря на то, что "униатская тема" является проблемой во взаимоотношениях РПЦ и Ватикана, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Украинские активисты блокируют движение крестного хода в Борисполе. 25 июля 2016
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
В РПЦ рассказали, чем обернулись слова униатов о православных Украины
Со стороны иерархов УГКЦ неоднократно звучала критика в адрес духовенства и верующих Московского патриархата. В частности, глава украинских униатов архиепископ Святослав Шевчук раскритиковал встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, состоявшуюся в феврале 2016 года.

"Зная многих представителей Украинской греко-католической церкви, могу заявить, что они готовы к конструктивному диалогу с Русской православной церковью. Этот диалог уже как-то начинается, в какой-то степени происходит", — заверил Ковалевский.

К такому диалогу, как отметил священник, призывает Ватикан. При этом Святой Престол "не защищает конкретных политический амбиций в данном диалоге".

В свою очередь секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) заявил, что в РПЦ ценят позицию, которую Ватикан занимает на протяжение всего украинского кризиса. Но сама проблема не снимается с повести двухсторонних отношений между Московским патриархатом и Ватиканом.

"Никогда не было никаких заявлений от Святого Престола, которые могли бы быть использованы с целью провокаций, чтобы конфликт в этой стране был выведен в религиозную плоскость", — отметил он.

"Третейский судья"

Религиовед Алексей Юдин пояснил, что перед визитом в Москву 21-24 августа госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин посетил Белоруссию и Украину – регионы, где позиции греко-католиков традиционно сильны. Исторически Ватикан, по словам эксперта, всегда выступал "в роли третейского судьи", если к нему обращались за помощью, занимая "предельно четкую и грамотную позицию: никаких политических позиций". Это, как замечает религиовед, неоднократно вызывало раздражение у священноначалия УКГЦ.

"В церковных делах мы понимаем, что настолько все запутанно на Украине, что авторитет Святого Престола играет определяющую роль. При этом у него есть, хоть и меньшие, проблемы с греко-католиками. … Это подчеркивает всю значимость ситуации именно в отношениях Русской православной церкви и Святого Престола", — пояснил Юдин.

В октябре 1596 года часть епископов Киевской православной митрополии во главе с митрополитом Михаилом (в составе Константинопольского патриархата) на Соборе в Бресте приняли решение о признании верховной юрисдикции Римского папы. Условия "унии" (в дословном переводе с латыни — "союза") предусматривали, при сохранении верующими и духовенством византийского обряда, признание власти папы и католических догматов. В настоящее время униатства придерживаются около 4,5 миллионов человек, преимущественно на Западной Украине и в Белоруссии.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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84959797582
Благословлять на убийство детей, стариков и женщин, отправлять свои сектантов - католиков на убийство в Донбасс это значит для них норма!А теперь хотят диалог с православным патриархом и церковью!И как их Господь только терпит!
16:42
17.08.2017
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Андрей Кмакновски
даже сказочники не могут между собой договориться
16:34
17.08.2017
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oroqlvbefn5r
Кто предал раз, предаст и дважды... Не считая, что униаты и коммерческий киевский патриархат, благословляют на убийство...
16:18
17.08.2017
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