Росрыболовство: ВНИИРО не будет переезжать "на пустое место"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости/Прайм. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) останется в своем текущем здании в Москве до тех пор, пока Росимущество не найдет другое здание для института, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"У нас есть шестилетний период. Согласно указу, есть обязанность Росимущества найти соответствующее здание для ВНИИРО. И, конечно, мы с монастырем обговаривали это, и есть понимание со стороны монастыря, что, безусловно, выселять институт на пустое место никто не будет", — сказал Шестаков журналистам в четверг.
"Игуменья Ксения (Чернега, глава юридической службы Московской патриархии — ред.) настроена на достаточно компромиссное решение, и если вдруг Росимущество не сможет в течение шести лет найти здание, конечно же, институт останется на том же месте", — добавил глава Росрыболовства.
Он отметил, что компромисс с РПЦ относительно будущего здания института был найден еще до судебных решений. Конфликта с церковью, по словам Шестакова, у Росрыболовства нет. "Судебное решение было необходимо, чтобы вступил в силу указ президента, и Росимуществу можно было реализовывать свои задачи по поиску помещения", — пояснил глава ведомства.