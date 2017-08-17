Росрыболовство: ВНИИРО не будет переезжать "на пустое место"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости/Прайм. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) останется в своем текущем здании в Москве до тех пор, пока Росимущество не найдет другое здание для института, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о возвращении Русской православной церкви двух зданий на Верхней Красносельской улице в Москве: церкви Воздвижения Креста Господня в Красном селе и келейного корпуса Алексеевского девичьего монастыря. В перестроенном здании церкви в настоящее время находится Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), а келейный корпус на праве оперативного управления принадлежит ГУ МВД России по Москве.

"У нас есть шестилетний период. Согласно указу, есть обязанность Росимущества найти соответствующее здание для ВНИИРО. И, конечно, мы с монастырем обговаривали это, и есть понимание со стороны монастыря, что, безусловно, выселять институт на пустое место никто не будет", — сказал Шестаков журналистам в четверг.

"Игуменья Ксения (Чернега, глава юридической службы Московской патриархии — ред.) настроена на достаточно компромиссное решение, и если вдруг Росимущество не сможет в течение шести лет найти здание, конечно же, институт останется на том же месте", — добавил глава Росрыболовства.

Он отметил, что компромисс с РПЦ относительно будущего здания института был найден еще до судебных решений. Конфликта с церковью, по словам Шестакова, у Росрыболовства нет. "Судебное решение было необходимо, чтобы вступил в силу указ президента, и Росимуществу можно было реализовывать свои задачи по поиску помещения", — пояснил глава ведомства.