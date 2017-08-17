Противница мусульман пришла на заседание парламента Австралии в бурке

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Лидер ультраправой партии "Одна нация" Полин Хэнсон пришла на заседание австралийского парламента в бурке (длинном одеянии для мусульманок), шокировав депутатов, сообщает BBC.

Такой поступок Хэнсон совершила перед рассмотрением инициативы ее партии запретить мусульманскую одежду.

Генпрокурор Австралии Джордж Брандис, который присутствовал на заседании парламента, осудил выходу депутата, предупредив ее, что таким образом она "наносит ущерб религиозным группам". Он добавил, что действия Хэнсон оскорбляют более 500 тысяч австралийцев – именно столько мусульман проживает в этой стране.

"Высмеять это сообщество, загнать его в угол, издеваться над его религиозной одеждой — ужасная вещь. Я бы попросил вас подумать о том, что вы сделали", — обратился генпрокурор к Хэнсон.

Остальные депутаты, как сообщает телеканал, поддержали позицию Брандиса. В частности, в зале заседания неоднократно звучали аплодисменты в адрес генпрокурора, в том числе и от оппозиционных партий.

По данным BBC, депутат Полин Хэнсон известна своими скандальными заявлениями. В 2016 году ее обвинили в исламофобии после слов про то, что Австралия "захламлена мусульманами".