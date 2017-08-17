Госсекретарь Ватикана отслужит мессу в кафедральном соборе Москвы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время визита в Россию встретится с представителями католической общины в Москве и отслужит 21 августа мессу в кафедральном римско-католическом соборе Непорочного Зачатия на Малой Грузинской, сообщил в четверг генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский.

Кардинал Паролин, отвечающий за внешнюю политику Ватикана, посетит Россию с официальным визитом с 20 по 23 августа. По словам Ковалевского, ожидается, что госсекретарь Ватикана встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и патриархом Кириллом.

"Планируется встреча со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с министром иностранных дел РФ (Сергеем Лавровым), а также с президентом России в Сочи", — сказал Ковалевский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о программе визита кардинала.