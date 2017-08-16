Болгарская исламская академия в Татарстане начала прием абитуриентов

КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Болгарская исламская академия в Татарстане получила лицензию на оказание образовательных услуг и начала прием абитуриентов по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", сообщает образовательное учреждение.

Президент Татарстана подписал указ о создании Болгарской исламской академии в ноябре 2015 года. Академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Основной целью ее создания является формирование отечественной исламской богословской школы. Создание академии поддержано президентом России.

Комплекс Болгарской исламской академии был построен в течение года, задача приема первых абитуриентов уже в 2017 году ставилась изначально. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал ранее, что задача академии — подготовка высококвалифицированных имамов. По его мнению, выпускники академии станут достойными продолжателями богатых отечественных богословских традиций.

"Болгарская исламская академия получила лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ… Ведется набор абитуриентов на 2017-2018 учебный год по программе докторантуры и магистратуры, по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", — говорится в сообщении.

Ранее ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин сообщал, что главная задача академии — выстроить преподавательскую деятельность таким образом, чтобы академия была конкурентоспособной, отечественная богословская школа заявила о себе во всем мусульманском мире, и молодежь стремилась обучаться исламским наукам именно в Болгаре. По словам Мухаметшина, к преподаванию в академии будут привлекаться ученые и религиозные деятели с мировым именем. Также он отметил, что Болгарская академия будет представлять собой открытую площадку для споров, диспутов ученых, как зарубежных, так и российских.

В настоящее время в стране в соответствии с поручением президента России формируется многоуровневая система мусульманского образования. Она предусматривает среднее (медресе), высшее (вузы) исламское образование, курсы повышения квалификации и Болгарскую академию, которая должна стать центром подготовки высококвалифицированных специалистов (коран-хафизов, мусульманских богословов).

Болгарская исламская академия, как высшее звено религиозного образования в стране, призвана консолидировать потенциал российского мусульманского духовенства и авторитетных зарубежных ученых в деле укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе. В рамках Болгарской академии предполагается функционирование совета улемов (ученых-богословов), научно-образовательного центра, центров изучения татарского богословского наследия и межрелигиозного диалога, всероссийской библиотеки ислама.

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