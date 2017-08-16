Израиль ополчился на швейцарский отель за табличку "Евреи, принимайте душ"

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля направило жалобу в отель в курортном поселке Ароза (Швейцария) из-за таблички, призывающей евреев принимать душ перед плаванием в бассейне, сообщает The Independent.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели назвал этот инцидент "антисемитским проявлением". В свою очередь, менеджер отеля Рут Томман, подписавший уведомление для постояльцев, заявила, что никаких антисемитских намерений не было и в помине.

Скандал вокруг отеля поднялся после того, как в соцсетях появилась фотография таблички возле бассейна, которая гласила следующее: "Нашим еврейским гостям: пожалуйста, принимайте душ до и после плавания. В случае нарушения правил, мы будем вынуждены закрыть для вас бассейн. Спасибо за понимание".

Томман заявила, что табличка появилась после жалоб со стороны постояльцев. При этом она заверила, что гостиница пользуется популярностью среди ортодоксальных евреев.

"Моя надпись на этой табличке очень простодушная", — сказала она, признавшись, что должна была обратиться с тем же сообщением ко всем гостям.