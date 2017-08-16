В Казахстане псевдопроповедник получил восемь лет за пропаганду экстремизма

АСТАНА, 16 авг – РИА Новости. Суд Уральска (административный центр Западно-Казахстанской области) приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина Казахстана Абдухалила Абдужаббарова за пропаганду экстремистской идеологии и разжигание религиозной вражды, сообщила пресс-служба областного суда.

Абдужаббаров в феврале был депортирован в Казахстан из Саудовской Аравии. Он находился в международном розыске с 2015 года, подозревался в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни. Абдужаббаров в начале 2000-х годов распространял среди верующего населения западных областей Казахстана идеи так называемого "такфира", приверженцы которого обвиняют в неверии прежде всего самих мусульман. Деятельность псевдопроповедника способствовала созданию скрытых радикальных ячеек в Актобе, Атырау и Уральске. Некоторые его последователи, как утверждали в КНБ, участвовали в совершении террористических акций в Казахстане, многие другие выехали в Афганистан и Сирию для вступления в отряды боевиков.

"Учитывая все обстоятельства дела, общественную опасность совершенного деяния и тяжесть преступления, суд признал Абдужаббарова виновным по статье 164 части 3 Уголовного кодекса Казахстана… и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", — говорится в сообщении суда.

В пресс-службе отметили, что суд квалифицировал действия Абдужаббарова "по признакам умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и религиозной вражды, оскорбление религиозных чувств граждан, а равно пропаганду неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, повлекших тяжкие последствия".