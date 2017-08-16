Челябинской фирме грозит крупный штраф за рекламу с молитвой

ЧЕЛЯБИНСК, 16 авг – РИА Новости. Челябинское УФАС России в среду признало ООО "Уралсервис", которое напечатало на карманном календаре рекламу о займе вместе с молитвой "Отче наш", нарушившим законодательство о рекламе, организации грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель регионального УФАС России Наталья Мартынюк.

По данным Челябинского УФАС России, в отношении ООО МФО "Уралсервис" было возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства по факту распространения микрофинансовой организацией рекламы с использованием религиозного христианского символа. В рекламе, напечатанной на карманном календаре, наряду с информацией "Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…" присутствовали текст молитвы "Отче наш" и образ Иисуса Христа, уточняет региональное УФАС.

"Сегодня комиссия Челябинского УФАС России рассмотрело возбужденное дело против "Уралсервис" и признала рекламу микрофинансовой организации противоречащей рекламному законодательству. УФАС вынесло предписание о прекращении распространения рекламы. Также в отношении ООО будет возбуждено административное дело за нарушение законодательства о рекламе", — сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что согласно статье КоАП РФ, за нарушение законодательства о рекламе юридическому лицу грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, директору ООО – от 4 до 20 тысяч рублей. Решение о возбуждении административного дела будет принято в течение 30 дней, уточнила она.

В Челябинской епархии Русской православной церкви, по данным УФАС, заявили о недопустимости использования в рекламе микрофинансовых организаций религиозных символов и текстов молитвословий. Епархия указала, что "данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями, призывающими к нестяжанию и отказу от материальной выгоды".