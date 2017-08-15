Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию соблюдать религиозную свободу верующих

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал правительство Саудовской Аравии соблюдать религиозную свободу в отношении всех ее граждан вне зависимости от вероисповедания.

Представляя во вторник ежегодный доклад госдепартамента о религиозных свободах в мире, госсекретарь выразил обеспокоенность с положением дел в данной сфере в Саудовской Аравии. По его словам, правительство этой страны "по-прежнему не признает право немусульман исповедовать свою религию, применяя против них судебные процессы, вплоть до заключения в тюрьму".

"Мы призываем Саудовскую Аравию соблюдать религиозные свободы всех ее граждан", — заявил Тиллерсон.