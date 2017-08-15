В госдепе США считают, что в России притесняют религиозные меньшинства

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В госдепартаменте США считают, что в России притесняют религиозные меньшинства, говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе о религиозных свободах в мире.

На этот раз в документе собраны сведения, относящиеся к 2016 году. В нем, в частности, отмечается, что российский "закон определяет христианство, ислам, иудаизм и буддизм как "традиционные религии и признает особую роль Русской православной церкви (РПЦ)".

Авторы доклада утверждают, что "правительственные структуры (РФ) продолжали (в 2016 году) задерживать и штрафовать представителей религиозных меньшинств по подозрению в экстремизме". Указывается также, что "штрафам и депортации за религиозную деятельность подверглись ряд граждан США, особенно волонтеры из Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонская церковь)".

В документе также говорится, что "власти задержали и оштрафовали нескольких граждан за "общественные призывы к нападению на верующих".

Отмечается также, что в результате принятия так называемого "пакета Яровой", нацеленного на борьбу с экстремизмом и терроризмом, были начаты процессы против представителей ряда протестантских деноминаций, кришнаитов и епископа Украинской реформаторской православной церкви. Пакет антитеррористических законов был принят летом 2016 года и обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу 1 июля 2018 года.

В докладе американского веншнеполитического ведомства также сообщается, что "иудейское сообщество, в сравнении с прошлыми годами, сообщало о меньшем количестве преследований за религиозную деятельность".

Также отмечается, что посольство США в Москве обсуждало с властями РФ вопросы соблюдения религиозных свобод в стране.

"Посол и сотрудниками посольства встречались с представителями правительства, в том числе с уполномоченным МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константином Долговым, для обсуждения ситуации с религиозными меньшинствами и отказом в регистрации некоторым религиозным организациям", — говорится в докладе. Там также отмечается, что "сотрудники посольства поднимали перед МИД РФ консульские вопросы, связанные с дискриминацией граждан США, вовлеченных в религиозную деятельность".

В докладе отмечается, что посол США в РФ Джон Теффт в течение 2016 года встречался с религиозными лидерами в РФ, в частности, с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Совета муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином, папским нунцием в РФ Челестино Мильоре, главным раввином России Берл Лазаром.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что многообразие религий, культур, традиций по праву является одним из главных богатств России. По его словам, государство придает приоритетное значение вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа, укреплению мира, межнационального и межрелигиозного согласия в стране.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский президент заявлял, что "Россия изначально с первых шагов своих складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и у нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений".

Кроме того, в госдепартаменте обратили внимание на различия в законах российских регионов, касающихся ношения хиджабов в школах.

"В республиках Северного Кавказа имеются различные нормы, касающиеся ношения хиджабов в школах", — говорится в докладе. В докладе отмечается, что "хиджабы запрещены в государственных школах в Ставрополе, тогда как в Чечне закон обязывает женщин носить их во всех общественных местах и зданиях".

В докладе указывается, что "религиозное образование или уроки гражданской этики являются обязательными во всех государственных и частных средних школах". При этом подчеркивается, что школьники могу выбрать между изучением четырех традиционных религий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм) и курсом гражданской этики.

Весной этого года глава Чечни Рамзан Кадыров одписал республиканский закон об образовании, разрешающий школам устанавливать свои требования к одежде школьников. Согласно законопроекту, разработка требований к одежде в школах должна вестись с соблюдением прав учащихся, гарантированных им конституциями Российской Федерации и Чеченской республики, с учетом их народных традиций и вероисповедания, если это не противоречит федеральному законодательству.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах.