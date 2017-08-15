В госдепе США считают, что в России притесняют религиозные меньшинства

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В госдепартаменте США считают, что в России притесняют религиозные меньшинства, говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе о религиозных свободах в мире.
На этот раз в документе собраны сведения, относящиеся к 2016 году. В нем, в частности, отмечается, что российский "закон определяет христианство, ислам, иудаизм и буддизм как "традиционные религии и признает особую роль Русской православной церкви (РПЦ)".
В документе также говорится, что "власти задержали и оштрафовали нескольких граждан за "общественные призывы к нападению на верующих".
Отмечается также, что в результате принятия так называемого "пакета Яровой", нацеленного на борьбу с экстремизмом и терроризмом, были начаты процессы против представителей ряда протестантских деноминаций, кришнаитов и епископа Украинской реформаторской православной церкви. Пакет антитеррористических законов был принят летом 2016 года и обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу 1 июля 2018 года.
В докладе американского веншнеполитического ведомства также сообщается, что "иудейское сообщество, в сравнении с прошлыми годами, сообщало о меньшем количестве преследований за религиозную деятельность".
"Посол и сотрудниками посольства встречались с представителями правительства, в том числе с уполномоченным МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константином Долговым, для обсуждения ситуации с религиозными меньшинствами и отказом в регистрации некоторым религиозным организациям", — говорится в докладе. Там также отмечается, что "сотрудники посольства поднимали перед МИД РФ консульские вопросы, связанные с дискриминацией граждан США, вовлеченных в религиозную деятельность".
В докладе отмечается, что посол США в РФ Джон Теффт в течение 2016 года встречался с религиозными лидерами в РФ, в частности, с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, председателем Совета муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином, папским нунцием в РФ Челестино Мильоре, главным раввином России Берл Лазаром.
В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский президент заявлял, что "Россия изначально с первых шагов своих складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и у нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений".
Кроме того, в госдепартаменте обратили внимание на различия в законах российских регионов, касающихся ношения хиджабов в школах.
"В республиках Северного Кавказа имеются различные нормы, касающиеся ношения хиджабов в школах", — говорится в докладе. В докладе отмечается, что "хиджабы запрещены в государственных школах в Ставрополе, тогда как в Чечне закон обязывает женщин носить их во всех общественных местах и зданиях".
В докладе указывается, что "религиозное образование или уроки гражданской этики являются обязательными во всех государственных и частных средних школах". При этом подчеркивается, что школьники могу выбрать между изучением четырех традиционных религий (христианство, ислам, иудаизм, буддизм) и курсом гражданской этики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах.