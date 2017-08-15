Депутаты парламента Японии посетили милитаристский храм Ясукуни

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Около шестидесяти депутатов парламента Японии посетили храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.

Как сообщила телекомпания NHK , около 60 депутатов от разных политических партий, входящие в межпарламентскую группу "Общество депутатов парламента за посещение храма Ясукуни", посетили храм Ясукуни в 72-ю годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны.

В состав группы от правительства Синдзо Абэ вошли политики в ранге заместителей министров. Премьер-министр Японии воздержался от посещения храма, направив через своего помощника подношение, которое подписал как "Синдзо Абэ, председатель Либерально-демократической партии".

В этот день 15 августа 1945 года отец нынешнего императора зачитал по радио обращение к народу, в котором объявил о выходе Японии из войны. Для людей, которых годами приучали к мысли о победе японской армии, ведущей справедливую войну во имя императора и великой Японии, и необходимости и счастье отдать за это жизни, выступление стало началом резкой смены всех жизненных ориентиров и ценностей.

Воспоминания хранят самые разные эмоции людей, слушавших обращение. Взрослые плакали, многие не могли поверить, понимая, что это означает поражение Японии, другие не могли скрыть своей радости в надежде вновь увидеть мужей, отцов и сыновей. И в современной Японии этот день вызывает противоречивые чувства и мнения.

Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.

Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами.

Посещение храма членами правительства Японии неизменно встречает резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, которые усматривают в этом возрождение милитаристского духа и имперских амбиций Японии.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.