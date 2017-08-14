В РПЦ нашли альтернативу митингам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал верующих молиться и соблюдать пост, а не ходить на митинги, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

"Для нас очень важно сегодня помнить эти уроки, которые дает нам наша история и помнить их так, чтобы мы не совершали новые ошибки, не совершали новых бунтов и новых революций, не делали ничего для того, чтобы в нашей жизни вновь уничтожался русский народ, чтобы русский человек шел на русского человека, чтобы не горели вновь сердца злобой и сатанизмом, которые, так или иначе, пытаются охватить нашу с вами жизнь", — заявил митрополит во время проповеди после богослужения.

"Очень важно, чтобы мы понимали и чувствовали в себе эти уроки истории, чтобы понимали и принимали в себя благую весть Христову, которая сегодня раздается через евангельское чтение: "сей же род ничем не изгоняется, только молитвою и постом". Молитва и пост – это лучше, чем любой митинг, протест, противостояние", — добавил он.

В понедельник православные вступили в Успенский пост, который продлится до 28 августа – праздника Успения Богоматери. Во время поста ворующим предписано воздерживаться от пищи животного происхождения и уделять больше времени молитве и размышлениям о Боге.