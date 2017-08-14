В Британии нашли следы страшного первобытного ритуала

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Археологи нашли на юго-западе Англии многочисленные кости первобытных людей с отметинами, которые свидетельствуют об очень необычном обряде погребения, сообщает The New York Times.

На человеческих костях возрастом 15 тысяч лет ученые обнаружили следы каннибализма. Исследователей шокировало то, что первобытные люди тщательно объедали абсолютно все кости, а также съедали костный мозг.

В то же время, как выяснили специалисты, оставленные на костях пометки, сделанные каменными орудиями, совпадают с зигзагообразными знаками на костях животных, которые нашли несколько лет назад во Франции. Такие "зарубки" делались во время особых ритуалов.

На обнаруженных останков не было каких-либо следов насилия.

"Мы предполагаем, что эти люди умерли от естественных причин, а затем они были съедены", — допускает доктор Сильвия Белло, глава археологической группы.

Находка, по словам специалиста, является самым древним подтверждением того, что первобытные люди практиковали каннибализм.

Поскольку в пещере были также обнаружены многочисленные кости животных, говорить о том, что первобытные люди съедали умерших от голода, не приходится, заявляют археологи.