Венгрия даст убежище иранке, сменившей ислам на христианство

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Венгрия предлагает убежище женщине, перешедшей в христианство, которой грозит депортация из Швеции на родину, сообщает Christian Today.

Ранее Швеция отклонила апелляцию актрисы Айдин Страндссон и планирует депортировать женщину в Иран, несмотря на то, что на родине ей грозит тюрьма, изнасилование или смерть за переход из ислама в христианство.

Венгерское правительство закрыло свои границы для беженцев и мигрантов, спасающихся от войны и нищеты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявив, что хочет "сохранить христианские ценности нации". Однако для христианки иранского происхождения власти готовы сделать исключение и принять ее в качестве беженки из Ирана.

Заместитель премьер-министра страны Жолт Семен сказал, что женщина может ожидать "благоприятного решения своей проблемы, так как Венгрия не отправляет никого обратно в страну, где его или ее жизни и здоровью что-то угрожает".