В Индии могут запретить мусульманские разводы

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Верховный судья Индии рассмотрит ходатайство жертв мгновенных мусульманских разводов и сочувствующих им активистов, которые призывают запретить мусульманам разводиться с женами, просто заявляя о своем намерении три раза, сообщает Reuters.

Правила развода у мусульман дают мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" ("развод" на арабском языке). При этом некоторые богословы допускают возможность мужчине сразу трижды произнести слово "талак", таким образом прекратив брак мгновенно — это и есть "тройной талак".

"Тройной талак практикуется несмотря на то, что про него в Коране ничего не сказано. Пока отсутствует какая-либо защита мусульманских женщин от практики произвольного и несправедливого развода", — говорится в заявлении, поданном на рассмотрение верховному судье Индии.

На сегодняшний день, согласно данным издания, мусульмане Индии составляют около 13% от всего населения страны — почти 1,3 миллиарда человек.