Крым может отправить в хадж в 4 раза больше паломников, чем при Украине

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Число паломников из Крыма, совершающих хадж – мусульманское паломничество в Мекку, выросло после воссоединения полуострова с Россией в четыре раза, сообщил в пятницу замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) Крыма Айдер Исмаилов.

"Возможность совершения хаджа после 2014 года увеличилась и улучшилась. Мы можем констатировать, что число паломников возросло в четыре раза", — сказал Исмаилов в ходе видеомоста Москва-Казань-Симферополь в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященного началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию.

Как пояснил Исмаилов, при Украине хадж-миссию представляло ДУМ Крыма, как самое крупное духовное управление мусульман в стране. В те времена в паломничество в Мекку из Украины отправлялось до 160 верующих, при этом из Крыма выезжало около 90-100 человек.

"Сейчас же мы озвучиваем цифры в 360-370 человек, вылетающих из Крыма, — это существенная разница", — сказал он.

При этом, как отметил замглавы ДУМ Крыма, стоимость хадж-тура после 2014 года для крымчан упала. Если в бытность Крыма в составе Украины она составляла около 3600 долларов, то теперь съездить в паломничество можно за 2200 долларов ("эконом-вариант"). Хотя сейчас, признал Исмаилов, на паломников ложится дополнительная нагрузка — из-за санкций они не могут вылететь за рубеж напрямую из Симферополя, и вынуждены вначале добираться до Краснодара.

При этом Исмаилов отметил высокий уровень взаимодействия местных мусульман и властей.

"Все власти содействуют нам, Духовному управлению мусульман, чтобы мусульмане Крыма максимально комфортно и беспрепятственно смогли совершить свою религиозную обязанность. Благодаря этой слаженной работе мы видим, что мусульмане республики благополучно и в большем количестве совершают хадж", — сказал он.

В 2017 году власти Саудовской Аравии увеличили квоту для россиян, желающих совершить хадж в Мекку, до 23,5 тысячи человек. В 2016 году квота на паломничество к святыням ислама составляла более 16 тысяч человек. Первые группы из России отправятся в Саудовскую Аравию в эти выходные.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".