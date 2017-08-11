СМР: россияне не вмешиваются в споры Саудовской Аравии с Катаром по хаджу

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Споры и взаимные обвинения Саудовской Аравии и Катара относительно проведения хаджа никак не отразятся на российском паломничестве в Мекку, мусульмане РФ не политизируют данную тему и не поддерживают ни одну из сторон, заявил в пятницу первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

В конце июля в столице Бахрейна Манаме прошли очередные переговоры глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, объявивших Катару бойкот. Глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр заявил, что якобы прозвучавший от катарских властей призыв к передаче мест паломничества под международный контроль может расцениваться как "объявление войны" саудовскому королевству. Со своей стороны глава МИД Катара обвинил Саудовскую Аравию в политизации хаджа.

"Мы хадж не политизируем, наши паломники едут просто совершать религиозный обряд. Взаимоотношения государств между собой и какие-то политические заявления — в политике это всегда имеет место быть — это могут быть какие-то временные конфликты, недопонимания и так далее. Мы же подчеркиваем, что мы не влезаем во все эти политические вопросы, которые возникают у Саудовской Аравии с государствами, ее соседями", — сказал Аббясов в ходе видеомоста Москва-Казань-Симферополь в МИА "Россия сегодня" на просьбу прокомментировать возникший саудовско-катарский конфликт.

Он добавил, что паломники в Саудовской Аравии "даже не будут знать, что будет происходить в информационном пространстве, потому что там телевизор смотреть некогда, радио слушать некогда — там, в основном, паломники занимаются вопросами поклонения, обрядовой деятельностью".

"На самом высоком уровне, везде мы подчеркиваем, что хадж вне политики. Кто-то может играть, безусловно, на этих чувствах, но наши паломники едут именно с намерением совершения религиозных обрядов, и так и происходит. Да, было потрясение, когда в дни хаджа было официальное повешение (иракского лидера — ред.) Саддама Хусейна, для мусульманского мира это было неприятное событие. Но хочу сказать, что мусульмане просто молились за Саддама Хусейна, просто молились, но никто это никак не политизировал", — заключил Аббясов.

Хусейн был свергнут в апреле 2003 года после вторжения в Ирак войск коалиции во главе с США и Великобританией. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль. Он был приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.