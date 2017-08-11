Саудовская Аравия увеличила квоту на хадж для россиян

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии увеличили в 2017 году квоту для россиян, желающих совершить хадж в Мекку, на три тысячи человек — до 23,5 тысяч, сообщил в пятницу первый зампредседателя Совета муфтиев РФ Рушан Аббясов.

"Мы буквально вчера получили одобрение, и в этом году квота для российских мусульман составит 23500 мест. Безусловно, эта квота востребована: в этом году мы видим достаточно большое количество заявок, и буквально у туроператоров стоят очереди", — сказал Аббясов в ходе тематического видеомоста, организованного на площадке МИА "Россия сегодня".

По его словам, достигнутая в марте более ранняя договоренность между Хадж-миссией России и профильным министерством Саудовской Аравии предполагала возвращение "к той квоте, которая была изначально" у российской стороны — 20,5 тысячи мест.

"Саудовская Аравия практически заканчивает все большие работы по реконструкции, и вернула ту квоту, которую отбирала на протяжении последних двух лет, когда сокращение было на 20% не только для Российской Федерации, но и для других стран", — пояснил Аббясов. Он заявил, что, если в 2016 году уменьшенная общероссийская квота составляла 16,4 тысячи мест, то в 2017 году она была изначально согласована до 20,5 тысячи мест.

При этом, как отметил Аббясов, число россиян, желающих совершить хадж, превысило квоту, которая была установлена официально. По его словам, в России "никто не ожидал, что будет такой резкий скачок и что придется запрашивать дополнительное число мест". В результате этого, сообщил зампред СМР, уполномоченный по делам хаджа в РФ Ильяс Умаханов обратился к министру по делам хаджа Саудовской Аравии, чтобы российской стороне дополнительно предоставили дополнительные 3 тысячи мест. К этому процессу также активно подключились посольство и геконсульство РФ в Саудовской Аравии, отметил зампред Совета Муфтиев РФ.

Как отметил Аббясов, самый дешевый "пакет", который предлагают российские туроператоры, составляет 2100-2200 долларов — это "почти самый дешевый хадж в мире". В среднем же, стоимость хадж-тура на одного человека составляет от 3 тысяч долларов, в зависимости от тех услуг и условий, которые хотят получить паломники.

Хадж является одним из пяти так называемых столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2017 году время хаджа приходится на конец августа.