Задержанному в Белоруссии священнику РПЦ предъявили обвинение

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Священнику Выборгской епархии РПЦ, подозреваемому в попытке вывезти из города двух женщин для занятия проституцией, предъявлено обвинение, передает в пятницу агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на официального представителя управления СК по Витебской области Светлану Сахарову.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что священник из Петропавловского храма в Ленинградской области задержан оперативниками в Белоруссии. Также приводилась информация о расследовании уголовного дела Витебским городским отделом Следственного комитета по статье о покушении "на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией" в отношении 39-летнего гражданина РФ. Витебский городской отдел СК Белоруссии ранее возбудил в отношении священника уголовное дело.

"В пятницу священнику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 14, части 2 статьи 171 УК Беларуси (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией). Тридцатидевятилетний мужчина заключен под стражу", — говорится в сообщении агентства.

По информации Витебского отдела СК, священник был задержан 3 августа сотрудниками органов внутренних дел вместе с 20-летней и 30-летней женщинами в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в город Санкт-Петербург. По данным ведомства, установлено, что житель Ленинградской области, находясь в Витебске, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух местных жительниц.

Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил РИА Новости, что представители Русской православной церкви взаимодействуют с правоохранительными органами в связи с задержанием в Витебске священника.

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