В ОАЭ запретили соевый соус как "не халяльный" продукт

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Министерство окружающей среды и измерения климата объявило, что власти запретили использование соевого соуса "Киккоман", так как в нем был обнаружен алкоголь, сообщает The National.

"Решение было основано на результатах испытаний, проведенных специализированными аккредитованными лабораториями, которые подтвердили, что несколько образцов продукта с разными датами производства нарушили правила", — цитирует издание заявление министерства.

В ОАЭ продажа алкоголя контролируется. Алкогольная продукция доступна только в специальных лицензированных торговых точках и лицензированных отелях и барах. Соус "Киккоман" производится в США, Нидерландах, Китае, Канаде, Сингапуре и на Тайване.

Соус "Киккоман" — это естественно завариваемый продукт, такой как вино или пиво. Согласно веб-сайту компании, он производится из сои, пшеницы, соли и воды. В процессе ферментации пшеничные крахмалы подразделяются на сахара, а часть сахара превращается в спирт. Было установлено, что японский соус содержит в себе около 1,5-2% спирта от общего объема.